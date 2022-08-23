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Эксперт рассказал, как США укрепили союз России и Китая своими действиями на Украине

Лейла Алиева
В мире
Эксперт рассказал, как США укрепили союз России и Китая своими действиями на Украине
Фото: depositphotos

Действия США на Украине привели к потере контроля над Киевом и укреплению стратегического партнерства России и Китая. Такое мнение высказал обозреватель Томаш Прохазка в статье для чешского портала iDNES.cz.

— Политика нынешней администрации Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем, — отметил он.

По словам автора, именно этого добивался президент России Владимир Путин. Также США активно способствовали эскалации напряженности ситуации на Украине, в результате чего Запад стал бессилен перед альянсом Москвы и Пекина.

При этом Прохазка добавил, что украинский кризис можно завершить только благодаря компромиссу, в рамках которого никто не останется побежденным. Однако Киев, подпитываемый поставками вооружений с Запада, придерживается только военного решения, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 2,96 миллиона долларов. Уточняется, что деньги будут потрачены на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку работников правоохранительных органов.

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