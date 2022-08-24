В США предположили, что останется от Украины в случае затягивания конфликта

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Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра, если конфликт затянется из-за увеличения поставок вооружения Соединенными Штатами. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в издании American Conservative.

Он раскритиковал открытое письмо «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым поставили подписи 20 известных американцев — сторонников боевых действий. Макгрегор считает, что увеличение поставок оружия в Киев приведет только к росту эскалации конфликта.

— Боевые действия вошли в решающую стадию, пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей, — заявил автор статьи.

По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине будет «непоправимым».

Также Макгрегор написал, что все это стало результатом ошибочной политики, зародившейся в 1990-х при тогдашнем президенте США Билле Клинтоне, по политической изоляции РФ от Европы.

19 августа высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что в США планируют поставки новых вооружений Украине, которые смогут изменить ситуацию на поле боя.