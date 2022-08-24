Чехия отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма главой Минобороны страны

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В Чехии отвергли обвинения России в поддержке терроризма главой Министерства обороны страны Яной Черноховой из-за ее слов об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Так он прокомментировал слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, который призвал Прагу ответить на высказывания Черноховой. Дипломат заявлял, что слова главы Минобороны Чехии являются поддержкой терроризма в отношении гражданских лиц.

— Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма со стороны любого представителя Российской Федерации нельзя считать ничем иным, как проявлением в высшей степени цинизма, — сказал Фиала изданию České Noviny.

Сама Чернохова также оценила слова российского дипломата. Она заявила, что реакция Небензи является «лучшим подтверждением эффективности помощи Украине».

22 августа Небензя сообщил, что Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Журналистка погибла 20 августа на территории подмосковного поселка Большие Вяземы. Автомобиль Land Cruiser Prado, в котором она находилась, взорвали.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под машину погибшей. Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.

На церемонию прощания с Дугиной, которая прошла в телецентре «Останкино» во вторник, 23 августа, собрались сотни жителей Москвы. Они несли с собой цветы, а на подходах к телецентру дежурила полиция.