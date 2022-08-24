Посольство РФ в США выразило негодование из-за русофобских заявлений Госдепа

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Посольство РФ в Соединенных Штатах заявило о негодовании из-за использования властями США ситуации вокруг убийства российской журналистки Дарьи Дугиной для распространения русофобских заявлений. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

Во вторник, 23 августа, официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, сказал, что Штаты не исключают, что это могла быть «операция под чужим флагом» якобы со стороны России.

— У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой трагедией, чтобы снова транслировать безответственные русофобские заявления, — сказано в Telegram-канале российского посольства.

В дипмиссии отметили, что при этом американские власти не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о причастности Киева к убийству Дугиной.

23 августа сообщалось, что Москва ждет от Праги ответа на заявления министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Он обратил внимание на слова Черноховой, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Журналистка погибла 20 августа на территории подмосковного поселка Большие Вяземы. Автомобиль Land Cruiser Prado, в котором она находилась, взорвали.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под машину погибшей. Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.

На церемонию прощания с Дугиной, которая прошла в телецентре «Останкино» во вторник, 23 августа, собрались сотни москвичей. Они несли с собой цветы, а на подходах к телецентру дежурили полицейские.