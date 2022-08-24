Юрист рассказал, в каком случае родительский долг может быть списан с карты ребенка

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Деньги с карты ребенка для погашения родительской задолженности будут списаны только в том случае, если карта привязана к родительскому счету, при этом детские пособия и выплаты не тронут. Об этом сообщил управляющий партнер, коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.

— Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно, — пояснил Короленко.

Он подчеркнул, что детские социальные выплаты не тронут при любом раскладе — это неприкосновенные деньги, передает агентство «Прайм».

Во многих случаях должники имеют право защитить от списания кредиторами сумму, равную прожиточному минимуму. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал управляющий юридической компании «Спецюст» Александр Целых.