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«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров продлили в Москве до 25 августа

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров продлили в Москве до 25 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров до 25 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России, опубликованные в среду, 24 августа.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице предупреждение о пожароопасности пятого класса будет действовать до 14:00 25 августа. Аналогичное сообщение распространяется и на Подмосковье. Кроме того, в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Он действует с 12:00 до 18:00 24 августа, отмечается на сайте Гидрометцентра.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта в сфере пожарной безопасности Григория Куксина, какие меры нужно соблюдать на природе и в городе, чтобы не создать условия для возгораний. По его словам, в условиях высокой пожарной опасности нужно ограничивать себя и окружающих в разжигании костров на открытых пространствах вблизи лесов, торфяников, полей и на придомовых территориях.

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