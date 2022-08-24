Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР

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Мирный житель населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) был ранен в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в среду, 24 августа.

— По предварительной информации, в результате обстрела поселка Короленко (Центрально-Городской район Горловки) со стороны укронацистов ранения по улице Чкалова получил мирный житель, — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Позже мэр добавил, что под огнем ВСУ пострадал еще один гражданский.

23 августа здание администрации главы ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских военных, на объекте был выявлен пожар. В результате огня неприятеля погибли как минимум три мирных жителя.

8 августа ВСУ нанесли очередной удар ракетами по Антоновскому мосту в Херсонской области. Военные стреляли по объекту из американской системы HIMARS. Украинская армия выпустила по мосту более 10 ракет. Большая часть из них была отражена с помощью систем противовоздушной обороны.

В конце июля в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту было полностью закрыто движение на участке.