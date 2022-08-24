Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили из-за видео на YouTube

Александр Афонин
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили из-за видео на YouTube
Фото: МВД Медиа

Следователи возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного видео на его YouTube-канале. Об этом стало известно в среду, 24 августа.

— Уголовное дело возбуждено по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Причина — видео на его YouTube-канале, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что Евгений Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России. По словам его помощника Лейлы Гусейновой, в благотворительном фонде экс-мэра и частном Музее Невьянской иконы готовятся к проведению обысков.

Накануне стало известно, что протодиакона Кураева, скандально известного своими высказываниями в социальной сети «Живой Журнал», оштрафовали за пост, в котором он дискредитировал Вооруженные силы России. Дело слушалось в Никулинском районном суде.

Кроме того, музыканта Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ виновным в дискредитации российской армии.

Екатеринбург Мэры Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Нам нужно доверять рублю

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Поуехавшие - блудные дети своей Родины?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Забытые подарки

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Домохозяйства подключаются

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для побед на земле, воде и небе

Александр Лосото
Александр Лосото

Услуживать или лечить

Иван Радько
Иван Радько

Символ гордости за страну

Все мнения
О проекте