Москвичам рассказали о программе бесплатных экскурсий по столице

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московский дом национальностей в честь Дня города подготовил пять пешеходных туров и три интерактивные прогулки-лекции по улицам города. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что мероприятия пройдут с 3 по 16 сентября. Участникам расскажут о старинных храмах Москвы, познакомят с достопримечательностями Никольской и Ильинской улиц, Волхонки, Китай-города и многим другим.

Продолжительность экскурсий и лекций составит примерно два часа. Полное расписание мероприятий можно найти на портале Московского дома национальностей. Там же москвичи смогут пройти регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в павильоне «Умный город» на ВДНХ появился робот телеприсутствия, что позволяет всем желающим совершить виртуальную экскурсию по экспозиции в прямом эфире. По ее словам, машина перемещается по павильону за экскурсоводом и ведет прямую трансляцию. Он оснащен камерой высокого разрешения, микрофоном и выходом в интернет.