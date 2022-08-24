Столичные ветеринары вылечили кота после падения с дерева на даче

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Врачи Советской участковой ветеринарной лечебницы поставили на лапы кота по кличке Крис, который получил травму во время дачной прогулки. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе московского Комитета ветеринарии.

— Вполне возможно, что кот упал с дерева. Сложность такого перелома заключается в том, что во время операции нужно не только соединить сломанные кости, но и удалить осколки. Это довольно кропотливая работа, — рассказал ветеринарный врач Советской УВЛ Анатолий Анненков.

Коту в экстренном порядке провели операцию, установив при этом специальную металлическую пластину, которую удалят после того, как кости срастутся. На данный момент Крис восстанавливается после операции, и уже ходит на всех четырех лапах.

Недавно Специалисты столичной ветклиники вылечили от инсульта кошку по кличке Пинки. Она пострадала в результате драки с напавшими на нее дачными котами. Кошке провели КТ-исследование головного мозга, что подтвердило предварительный диагноз — инсульт. После определения недуга специалисты оказали необходимую помощь.