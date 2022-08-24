Стала известна предварительная причина смерти журналистки Дугиной

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Журналистка и политолог Дарья Дугина скончалась практически мгновенно в результате шока от тяжелой травмы. Такое заключение сделали медицинские эксперты.

Шок, согласно заключению судмедэксперта, был вызван тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности.

Окончательную причину смерти Дугиной установит судебно-медицинская экспертиза. Для нее потребуется не меньше месяца, передает Telegram-канал «112».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка умерла на месте.

В ФСБ заявили, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным службы, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под автомобиль погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в РФ, заселяется в один дом с жертвой, а после инцидента выезжает в Эстонию.

Эстонская сторона при этом не опровергла заявления о бегстве Вовк в страну. В министерстве иностранных дел прибалтийского государства заявили, что Таллин рассматривает заявление ФСБ как провокацию — Москва якобы пытается оказать давление на Эстонию из-за ее поддержки Украины.