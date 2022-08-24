Фестиваль «Технофест» пройдет в технополисе «Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Семейный фестиваль «Технофест» начнется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 24 августа.

— «Технофест» — фестиваль для резидентов и их семей, деловых партнеров, а также для увлеченных инновациями горожан. Он продлится три дня на площадках ОЭЗ «Микрон», «Печатники» и «Алабушево». Одна из задач мероприятия — создание коммуникационного пространства для обмена опытом и формирование сообщества технопредпринимателей, экспертов в области развития промышленных экосистем, — заявил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

На площадках технополиса встретятся предприниматели, которые уже обеспечивают технологический суверенитет страны или планируют участвовать в развитии инноваций в ближайшее время.

Фестиваль начнется на площадке «Микрон» в Зеленограде, 6 сентября продолжится в «Печатниках», а 9 сентября переместится на площадку «Алабушево». Примечательно, что «Алабушево» смогут посетить все желающие: вход на мероприятия будет свободный.

В рамках мероприятия в ОЭЗ будут работать тематические комьюнити-зоны, пройдут викторины с призами, флешмобы, представление для детей и церемония награждения лучших работников технополиса. Кроме того, на территории «Печатников» откроется фотовыставка, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 650 компаний приобрели металлорежущие инструменты, произведенные резидентом технополиса «Москва».