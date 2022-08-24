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«Молчи, это невыносимо!»: французов возмутил призыв Макрона не сотрудничать с Россией

Александр Афонин
В мире
«Молчи, это невыносимо!»: французов возмутил призыв Макрона не сотрудничать с Россией
Фото: president.gov.ua

Читатели газеты Le Figaro прокомментировали призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией.

— Молчи, это невыносимо! — говорится в одном из комментариев.

Многие пользователи отметили, что слова французского лидера не имеют реального веса. Так, некоторые читатели назвали его заявление лозунгами, которые не будут реализованы. А другие выразили надежду, что во главе Франции в будущем не будет «этого плохого президента».

Кроме того, французы увидели в призыве Макрона влияние Вашингтона. Так, один из комментаторов назвал его «ребенком под американским влиянием». Еще один читатель заявил, что президент Франции следует инструкциям президента США Джо Байдена.

— Будет ли он консультироваться со своим народом путем референдума, чтобы узнать, что думают французы? — цитирует пользователя РИА Новости.

Накануне Эммануэль Макрон заявил, что не стоит проявлять слабость в отношении России и идти с ней на компромиссы. Французский лидер подчеркнул, что европейские страны готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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