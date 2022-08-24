Мужчина пытался продать револьвер в центре столицы

Фото: пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Мужчина в центре столицы пытался продать револьвер системы наган 1926 года выпуска. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 24 августа.

По его словам, 46-летний подозреваемый пытался продать огнестрельное оружие через интернет. Мужчину задержали на Арбате. По словам продавца, револьвер он нашел.

Экспертиза показала, что это настоящий револьвер с нарезным стволом, и из него можно стрелять.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Подозреваемого заключили под стражу.

— Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до десяти лет, — подытожил Владимир Васенин.

Другой случай изъятия короткоствольного оружия у жителя столицы произошел 12 августа. Полиция нашла у москвича пистолет с глушителем и 252 патрона.