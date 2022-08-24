Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Пашиняном

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 24 августа.

— По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. <...> Затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении, — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин и Пашинян отметили важность «реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», достигнутых в 2020 и 2021 годах, а также роль российских миротворцев в обеспечении стабильности региона.

23 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили будущее российско-таджикистанских отношений, а также тематику предстоящего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).