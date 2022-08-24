«Звено в цепочке лжи»: Захарова ответила на слова Зеленского об убийстве Дугиной

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет никакого отношения к делу об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, является очередным звеном в цепочке лжи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 24 августа.

23 августа Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели Дугиной, так как она — не гражданка республики и Киев «не интересует».

— На вашей территории действует сайт «Миротворец» — абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка «ликвидирована». И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи, — цитирует Захарову РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Журналистка погибла 20 августа на территории подмосковного поселка Большие Вяземы. Автомобиль Land Cruiser Prado, в котором она находилась, был взорван.

В понедельник в ФСБ заявили, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным службы, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под автомобиль погибшей. Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в РФ, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.

Эстонская сторона при этом не опровергла заявления о бегстве Вовк в страну. В министерстве иностранных дел прибалтийского государства заявили, что Таллин рассматривает заявление ФСБ как провокацию — Москва якобы пытается оказать давление на Эстонию из-за ее поддержки Украины.