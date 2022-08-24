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Шойгу объяснил замедление темпов наступления на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу объяснил замедление темпов наступления на Украине
Фото: Минобороны РФ

Решение о замедлении темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине носит сознательных характер. Об этом в среду, 24 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины <...> При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно, — сказал он.

Министр добавил, что для обеспечения безопасности местных жителей российские военные организовали системную работу по налаживанию мирной жизни. Они оказывают гуманитарную помощь, занимаются восстановлением инфраструктуры и так далее.

Глава оборонного ведомства отметил, что украинская армия действуют наоборот. По его словам, она применяет тактику «выжженной земли». Это прямое нарушение международных норм и действия ВСУ можно прировнять к терроризму, передает РИА Новости.

До этого Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России трижды применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе проведения спецоперации на Украине. По его словам, они успели себя зарекомендовать в процессе выполнения боевых задач.

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