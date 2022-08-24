Невролог рассказала, как правильно выбрать школьный рюкзак
Неправильно подобранный рюкзак может привести к головным болям, усталости и болевым синдромам в позвоночнике. Об этом сообщила невролог Виктория Толмачева.
— Длина рюкзака ученика начальных классов не должна превышать 360 миллиметров, а ширина — 100. Не стесняйтесь измерять школьный ранец в магазине. Длина плечевого ремня не должна быть меньше 600 миллиметров, — пояснила эксперт в комментарии Life.ru.
Спинка ранца должна быть жесткой, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Рюкзак должен обязательно иметь две лямки.
Что касается материалов, то ранец должен быть легким и водонепроницаемым. Обеспечить это смогут натуральная кожа, микрофибра, нейлон, неопрен, таслан и полиэстер.
Внутренняя сторона лямок должна быть изготовлена из мягкого сетчатого материала. Эксперты сообщили, что средняя стоимость школьных рюкзаков в Петербурге составляет 2600 рублей, передает издание «Невские новости».
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