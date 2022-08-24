Расписание поездов изменится на Савеловском направлении МЦД-1 с 27 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Марк Карта всех событий

Расписание поездов на Савеловском направлении МЦД-1 изменится с 03:00 27 августа до 03:00 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 августа.

Уточняется, что интервалы движения поездов будут увеличены, а часть поездов отменят. При этом у некоторых изменятся расписание и остановки — в том числе у поездов «Аэроэкспресса».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, некоторые поезда проследуют от и до станций Марк и Бескудниково. Москвичи смогут воспользоваться наземным транспортом до ближайших станций метро.

Кроме того, интервалы поездов от Савеловского до Белорусского вокзала будут увеличены до одного часа. Изменения необходимы для осуществления работ по переключению пути на станции Окружная на новую платформу.

С 28 августа поезда из Москвы будут останавливаться на платформе № 1, а поезда в Москву — на платформе № 2. Работы проводятся в выходные дни, а график движения поездов можно посмотреть на портале перевозчика, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

24 августа сообщалось, что в связи с проведением плановых работ на железной дороге 27 и 28 августа будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении.