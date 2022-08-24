Россия и Иран согласовали разработку семи месторождений газа и нефти

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Россия согласовала разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Об этом в среду, 24 августа, заявил иранский министр нефти Джавад Оуджи.

— На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений, — сказал он.

По словам Оуджи, переговоры ведутся по поводу еще 14 месторождений, передает ТАСС.

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, по которому число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.

Политолог и иранист Раджаб Сафаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что подписание Россией, Ираном и Азербайджаном меморандума об упрощении транзитных перевозок позволит улучшить бизнес-отношения между тремя странами и развить логистику до европейского континента.

При этом эксперт заявил, что страны подобным решением запустили процесс создания общего коридора по доставке различных товаров.