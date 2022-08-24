«Никому там не нужны»: Яковлева назвала «заблудшими» покинувших Россию звезд

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Актриса Марина Яковлева выразила уверенность в том, что покинувшие Россию знаменитости вернутся в скором времени.

— Потом все вернулись, потому что поняли: никому они там не нужны. Уехавших из России артистов я не осуждаю, считаю не плохими, а просто заблудшими, что-то не понимающими. Я даже никак не могу их поступок комментировать, просто пожимаю плечами, когда слышу об очередном отъезде того или иного, — сказала она.

У самой Яковлевой при этом нет мыслей покидать страну: по ее словам, она учится на чужих ошибках. Так, актриса привела в пример артиста Владимира Машкова, который пытался построить карьеру в Америке, но затем вернулся.

Также она считает, что российских звезд за рубежом держит недвижимость. Однако рано или поздно они соскучатся по родине, передает слова Яковлевой издание «Дни.ру».

До этого российский журналист Михаил Шахназаров озвучил название, которое он придумал для артистов, уехавших из России после начала спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что все покинувшие родину артисты находятся в незавидном положении.