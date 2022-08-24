«Просто невменяема»: британцев шокировали слова Трасс о применении ядерного оружия

Фото: МИД РФ

Пользователи Twitter возмутились высказыванием кандидата на пост премьер-министра Великобритании и главы МИД Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

— Постойте, люди хлопают в ответ на то, что она заявила? Она думает, что такие слова сделают из нее сильного мирового лидера? Она просто невменяема, — сказал один из читателей.

Кроме того, многие были шокированы реакцией зала, который принялся бурно аплодировать после ее слов. Комментаторы обвинили Трасс в бесчувственности и непонимании последствий применения ядерного оружия.

При этом кто-то выразил надежду, что Трасс вскоре будет позировать рядом с ядерной кнопкой, передает РИА Новости.

23 августа во время своего выступления Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие. Она подчеркнула, что это является важной обязанностью премьер-министра.

Профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что некоторые страны имеют крайне невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения. Меньше всего шансов, по словам специалиста, у Соединенных Штатов.