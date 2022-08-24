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Роспотребнадзор: Качество воздуха в Москве остается в пределах нормы

Анастасия Колоскова

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Роспотребнадзор: Качество воздуха в Москве остается в пределах нормы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы утром 24 августа не превышала допустимых значений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора в среду, 24 августа.

— В соответствии с информацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и его филиалов в административных округах, 24 августа в 47 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, — говорится в сообщении.

Пробы атмосферного воздуха были отобраны 24 августа с 05:15 до 09:30 в различных контрольных точках во всех административных округах города. Специалисты заключили, что наблюдающаяся в городе дымка не несет никакой опасности для жителей, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столичном регионе наблюдается стабильная ситуация, несмотря на природные пожары в Рязанской области. Она далека от событий 2010 года, подчеркнул глава города.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ветер в столичном регионе в период с 25 по 26 августа может поменять направление и тем самым уменьшить смог от лесных пожаров в Рязанской области.

В «Мосэкомониторинге» сообщили, что неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе ожидаются в Москве с вечера 24 августа.

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