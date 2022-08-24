Медведев: Россия не примирится с «расквартированием» НАТО на Украине

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Россия не может примириться с тем, что НАТО будет «расквартировано» на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в среду, 24 августа.

— Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники — эти или следующие — для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым, — отметил он.

Данный фактор послужил причиной начала специальной операции в Донбассе, подчеркнул он. Спецоперация России стала превентивной мерой, передает слова Медведева РИА Новости.

22 августа на телеканале CNN сообщили, что ЕС и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии.

Так, в данный момент лидеры стран ЕС больше всего обеспокоены наступающей зимой, которую, вероятно, придется пережить без российского газа. Кроме того, проблемы в еврозоне возникают из-за тысяч украинских беженцев, которых также нужно обеспечивать продовольствием.