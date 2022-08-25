Сергунина: Более 120 культурных площадок Москвы приглашают на «Ночь кино»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Акция «Ночь кино» состоится 27 августа, желающие смогут бесплатно увидеть фильмы в сети «Москино» и на экранах в знаковых местах города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 25 августа.

— В этом году основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре «Художественный» для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть «Москино», музей-заповедник «Коломенское» и другие участники проведут показы его картин, — сказала представитель мэрии.

Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты, уточнила она.

Ретроспективу фильмов Рязанова зрители смогут увидеть сразу на нескольких центральных площадках — в кинотеатрах сети «Москино» («Космос», «Салют»), киноклубе «Эльдар», кинозале «Иллюзион» и Российской государственной библиотеке. На большие экраны вернутся картины «Зигзаг удачи», «Дайте жалобную книгу!», «Старики-разбойники», «Девушка без адреса», а также «Человек ниоткуда».

1/3 Фото: Пресс-служба Москино 2/3 Фото: Пресс-служба Москино 3/3 Фото: Пресс-служба Москино

Кроме того, к юбилею со дня рождения режиссера приурочены и специальные показы с 35-миллиметровой кинопленки. В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». В лектории Зоологического музея МГУ — фильм «Гараж». В музее «Автомобили мира» на территории завода «Кристалл» — картину «Берегись автомобиля».

Эксклюзивная программа, включающая в себя ленты с конкурсных программ различных фестивалей, а также современные жанровые и авторские картины из Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама, будет представлена в кинотеатрах сети «Москино» и Третьяковской галерее на Крымском Валу.

В рамках программы «Не пропустите» в кинотеатре «Спутник» пройдет специальный показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Зрители увидят редчайшие снимки первого космонавта из исторического фотоархива агентства и узнают историю их создания.

Документальная программа «Познавая белый свет» поведает об уникальной природе регионов России. Показы пройдут в кинотеатрах «Салют», «Вымпел», «Тула» и Музее Победы. Лучшие короткометражки будут представлены в «Музеоне» и кинотеатре «Салют».

Зрители также увидят программу «Первый сеанс» — сборник коротких работ студентов московских киношкол. Для детей подготовлена анимационная программа памяти художника-мультипликатора Леонида Шварцмана.

Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут в московских кинотеатрах, парках, культурных центрах и библиотеках самые популярные отечественные фильмы этого года: «Чемпион мира» Алексея Сидорова и «Пара из будущего» Алексея Нужного.

До этого сообщалось, что с 21 по 24 августа в Москве проходили Дни татарстанского кино, в рамках которых состоялись показы фильмов режиссеров из Татарстана. Для этого были задействованы три площадки — Центральный дом кино Союза кинематографистов РФ, кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы и Российская государственная детская библиотека.