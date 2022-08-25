В Италии сообщили, что папа Римский недоволен Зеленским из-за его позиции по России

Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Давление в вопросе поддержки Киева, оказываемое на папу Римского Франциска со стороны президента Украины Владимира Зеленского, вызывает недовольство понтифика. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

Эксперт напомнил, что последний контакт украинского лидера и понтифика прошел в формате телефонного разговора. По его окончании Зеленский в социальных сетях опубликовал пост, где заявил, что Украина нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

— Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами, — отметил Полити.

Журналист добавил, что в ситуации играет роль и позиция НАТО. По его словам, Франциск не хочет становиться «прислужником Запада» и разделять мнение касательно ситуации на Украине. Кроме того, в Ватикане сложилось мнение, что Зеленский активно пытается представить свою страну как невинную жертву, а Россию — как главного злодея, передает РИА Новости.

Накануне газета Washington Post сообщила, что в феврале этого года Владимир Зеленский был готов подать в отставку, чтобы остановить специальную военную операцию России. Автор материала добавил, что официальные лица США и Европы неоднократно обращались к нему и заявляли, что на Украине необходимо сохранить преемственность власти.