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Более 300 тысяч жителей столицы прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Анастасия Колоскова
Город
Более 300 тысяч жителей столицы прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этом году павильоны «Здоровая Москва» посетили более 300 тысяч москвичей. Регулярная проверка здоровья позволяет предотвратить развитие тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, напомнила руководитель центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

— Серьезные заболевания сердца и сосудов обычно развиваются долгие годы. Регулярные электрокардиограммы, измерение уровня холестерина, давления и пульса необходимы для ранней диагностики большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы, — рассказала она.

По словам Елагиной, всем пациентам, в исследованиях которых были выявлены отклонения, назначаются дополнительные обследования и консультации врача. Она отметила, что в дальнейшем им также оказывают сопровождение сотрудники телемедицинского центра.

По словам специалиста, за время работы в этом году специалисты центров помогли выявить повышенный холестерин в крови почти у 135 тысяч горожан. Еще у 118 тысяч жителей столицы обнаружились отклонения в ЭКГ. При этом почти у 200 тысяч москвичей, прошедших обследование, нарушений в работе сердца не обнаружили, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 70 столичных центров госуслуг предлагают горожанам бесплатно и быстро пройти обследование, по результатам которого выдадут не только персональные рекомендации по сбалансированному питанию, но и меню на неделю. С мая этого года уже свыше 12 тысяч москвичей воспользовались такой возможностью. Журналист «Вечерней Москвы» рассказал о прохождении обследования во флагмане госуслуг.

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