«Муж ее чуть инвалидом не сделал»: соседи предполагаемой убийцы Дугиной рассказали о ее семье

Фото: ЦОС ФСБ России

Муж предполагаемой убийцы журналиста Дарьи Дугиной жестоко избил женщину, когда та решила от него уйти. Об этом сообщили соседи подозреваемой Натальи Вовк.

Известно, что родственники женщины живут в Мариуполе, однако с ней не поддерживают отношений. Гораздо чаще с Вовк общались соседи. По их словам, 43-летняя Наталья часто скандалила с дочерью и супругом.

— С мужем она разошлась, он ее чуть ли не инвалидом сделал. Так побил, что у нее гематома в голове образовалась, операцию делали, — рассказала соседка Натальи.

При этом она охарактеризовала родителей Вовк как очень хороших людей.

— Не могу поверить в то, что пишут. Как можно убить человека? Ты же сама мать! У нее такой сын хороший, спортсмен, — продолжила соседка Вовк.

Мать Натальи Вовк сообщила журналистам, что последний раз видела дочь около месяца назад.

— Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда приехала, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо, — приводит слова женщины Донецкое агентство новостей.

До этого стало известно, что Наталья Вовк для аренды гаража в Москве предоставила паспорт Казахстана.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в РФ, заселяется в один дом с жертвой, а после инцидента выезжает в Эстонию.

Эстонская сторона при этом не опровергла заявления о бегстве Вовк в страну. В министерстве иностранных дел прибалтийского государства заявили, что Таллин рассматривает заявление ФСБ как провокацию — Москва якобы пытается оказать давление на Эстонию из-за ее поддержки Украины.