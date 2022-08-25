Диетолог Соломатина назвала вызывающие бодрость продукты

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Взбодриться человеку помогают не только кофе и шоколад, но и продукты, богатые хромом. Об этом рассказала врач-диетолог.

— Когда человек не выспался, он пьет кофе, ему нужен возбуждающий эффект. Это связано с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения, — отметила специалист.

По словам диетолога, содержащие хром продукты позволят быстрее ощутить бодрящий эффект от небольшого количества кофе или сладкого. К таким «проводникам энергии» врач отнесла морепродукты и брокколи. Она также подчеркнула, что эти продукты защитят от набора лишнего веса, передает News.ru.

Врач-диетолог Дана Ханнес заявила, что черный кофе является самым полезным утренним напитком. По ее словам, выпитый кофе с утра помогает не только ощутить бодрость, но и защищает от инфекций. Самый лучший вариант — пить черный кофе, так как в нем нет никаких добавок.

Дана Ханнес отметила, что макиато и латте будут менее полезны на фоне добавления в них вспененного молока. Молоко нейтрализует антиоксиданты в напитке