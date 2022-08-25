В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС

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Остановка Запорожской АЭС из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны может привести к нарушению энергетического баланса и срыву поставок электроэнергии в европейские страны. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что в этом случае Украина превратится из страны — экспортера электроэнергии в страну-импортера, передает РИА Новости.

До этого бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что в случае повреждения Запорожской АЭС радиационный фон может распространиться на юго-запад Европы.

По его словам, распространение радиации в этом направлении будет обусловлено розой ветров. При этом его радиус составит 950 километров.