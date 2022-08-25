Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной доступности Москвы

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Московский скоростной диаметр (МСД) позволит разгрузить на 20 процентов вылетные магистрали. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Скоростной диаметр проходит по самым загруженным радиальным вылетным магистралям — это Щелковское, Ярославское, Дмитровское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов и так далее. И возможность, не заезжая в город, проезжать насквозь столицу и переезжать из одного округа в другой, конечно, даст совершенно другую транспортную историю. И я думаю, что процентов на 20 МСД разгрузит многие вылетные магистрали, — заявил он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Известно, что МСД объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды и обеспечит бессветофорный коридор через центр Москвы от Южного Бутова до выезда на Санкт-Петербург. В настоящее время на этот путь автомобилисты тратят около двух часов. Магистраль позволит сократить его до 40 минут. Новая транспортная артерия будет включать 14 развязок, которые свяжут между собой 48 районов города. При этом 90 процентов трассы будет проходить по эстакадам и путепроводам.

Первую очередь скоростного диаметра планируют сдать уже в этом году. Южную часть будет готова в следующем.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ ответил на разнообразные вопросы от горожан.