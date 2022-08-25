Психолог рассказал, как создать правильный эмоциональный настрой у первоклассника

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Психолог Роман Таланов дал советы родителям, как создать правильный эмоциональный настрой у первоклассника.

По словам эксперта, ребенку нужно объяснить и показать, что учеба в школе интересна и нужна ему самому, а не родителям. Для этого можно мотивировать, хвалить за успехи и не ругать за ошибки. Не стоит прибегать к угрозам и крикам, если у ребенка что-то не получается. Родителям необходимо научиться правильно относиться к успехам и неудачам чада надо еще до того, как ребенок пойдет в первый класс.

Психолог добавил, что уроки в школе должны восприниматься ребёнком как важное и ответственное дело. Такому отношению стоит учить еще до поступления в первый класс.

Таланов также посоветовал познакомить ребенка с учителем и посетить школу до 1 сентября, передает Life.ru.

Школы Москвы готовы к началу учебного сезона. В этом году в школы пойдет рекордное число первоклассников – 119 тысяч человек, сообщает РИАМО.

День знаний — волнительное событие и для родителей, и для детей. В пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 24 августа, рассказали, как подготовить ребенка к первому классу.