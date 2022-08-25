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«Аккуратно, медленно»: врач рассказал, как правильно принимать душ в жару

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Аккуратно, медленно»: врач рассказал, как правильно принимать душ в жару
Фото: shutterstock

Перед приемом душа нужно стабилизировать сердцебиение и обязательно настроить температуру воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Первое, что нужно сделать, — отдохнуть, придя с улицы. Чтобы сердце пришло в норму, ему нужно отдохнуть, расслабиться. В доме температура ниже, особенно если окна зашторены. После этого можно потихоньку включать воду и медленно настраивать ее. Это надо делать аккуратно, медленно, до момента комфорта. Терпеть дискомфорт не надо, минимальная температура для человека неподготовленного должна быть 25–28 градусов, — рассказал Кондрахин.

По его словам, резкое понижение температуры воды может негативно повлиять на организм человека. Так, например, если холодная вода попадет на голову человека, может начаться мигрень, заключил медик в беседе с «ВМ».

Врач-терапевт Людмила Александрова в материале назвала главные ошибки в жару, которые вредят здоровью. Специалист считает, что первая и главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов.

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