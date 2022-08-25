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Ликсутов сообщил о внедрении ИИ в транспортную систему Москвы

Елена Самойлова
Город
Ликсутов сообщил о внедрении ИИ в транспортную систему Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс Москвы начал внедрять системы искусственного интеллекта для развития Службы управления наземным транспортом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Ликсутов в четверг, 25 августа.

— Применение высоких технологий позволяет организовать предсказуемый и доступный транспорт для москвичей. Для дальнейшего развития службы мы начинаем внедрять системы искусственного интеллекта — нейросеть для автоматизации рутинных и трудоемких процессов, — сказал руководитель департамента.

Он подчеркнул, что таким образом часть решений будет приниматься быстрее и эффективнее. Служба была создана для повышения надежности поездок на городском транспорте.

На сегодняшний день в ней сконцентрирован онлайн-контроль более чем за 10 тысячами единиц транспорта. Каждый день при помощи современных информационных IT-систем осуществляется корректировка расписания и интервалов движения, организация компенсационных и дополнительных маршрутов, а также контроль работы водителей.

Кроме того, IT-системы применяются в развитии инфраструктуры и позволяют обеспечить помощь при внештатных ситуациях в любое время суток, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов рассказал, что контролеры «Московского паркинга» будут проходить обучение в VR-очках. Отмечается, что обучение в подобном формате будет проходить ежедневно.

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