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МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США

Елена Самойлова
Общество
МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США
Фото: МИД РФ

МИД России опубликовал видео с нетрезвым охранником посольства США в Москве.

— Борьба с нами — дело изматывающее, — гласит подпись к видео.

При этом ведомство в шутку призвало Госдеп доплачивать сотрудникам за «невыносимые условия работы». До этого некоторые Telegram-каналы опубликовали видео с нетрезвым мужчиной, который рано утром пытался попасть в здание посольства в Москве.

Утверждается, что на кадрах был запечатлен охранник посольства Наварро Николас Сторми, кадровый морской пехотинец. Официальный представитель МИД Мария Захарова разместила в Telegram-канале аналогичное видео, сопроводив его подписью: «Наварро one love».

13 августа сообщалось, что украинские дипломаты устроили ДТП в Вене и попытались скрыться от полиции. Уточняется, что в в машину туристов из Германии, которые ехали по центру города, сзади врезался другой автомобиль.

Виновник аварии попытался скрыться, но местной полиции удалось догнать его. При этом силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров выйти из автомобиля, и те нехотя подчинились.

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