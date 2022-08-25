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Строительные леса обрушились на улице Гаврикова

Георгий Соланович
Происшествия
Строительные леса обрушились на улице Гаврикова
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Гаврикова улица Карта всех событий

Строительные леса сносимого здания обрушились на улице Гаврикова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

— Из-за обрушения строительных лесов у сносимого здания на улице Гаврикова (съезд с внутренней стороны ТТК на Краснопрудную улицу) на внутренней стороне перекрыт съезд с ТТК на улицу Гаврикова. Просим выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом автобусы № 778 и с633 временно следуют по измененному маршруту, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В начале июня на объекте в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов. В результате инцидента госпитализирован один человек.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту.

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