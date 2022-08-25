Военная чиновница Украины заявила, что нужно захватить Крым для НАТО

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Украинские власти хотели бы «захватить Крым», чтобы разместить на территории полуострова базы Североатлантического альянса (НАТО), заявила в четверг, 25 августа, экс-заместитель министра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге для журналистов.

По ее словам, в Киеве хотят, чтобы Крым был «открыт для сотрудничества» с Евросоюзом и НАТО, включая военное взаимодействие, пишет РИА Новости. Фролова отметила, что полуостров является стратегически выгодным плацдармом для «контроля безопасности» в черноморском регионе.

В минувшую среду, 24 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может примириться с тем, что НАТО будет «расквартировано» на Украине.

Данный фактор послужил причиной начала специальной военной операции в восточной части Украины, подчеркнул он. Спецоперация России по защите населения республик региона, по словам Медведева, стала превентивной мерой.

22 августа на телеканале CNN сообщили, что ЕС и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии.