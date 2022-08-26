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Венера во Льве в оппозиции к Сатурну в Водолее: что принесет с собой 28 августа

Дарья Муромская
Общество
Венера во Льве в оппозиции к Сатурну в Водолее: что принесет с собой 28 августа
Фото: shutterstock

28 августа жителей планеты ожидает Венера во Льве в оппозиции к Сатурну в Водолее — секретами этого интересного астрологического аспекта с «Вечерней Москвой» поделилась шаманка и ясновидящая Кажетта.

— Транзит Венеры в оппозиции к Сатурну приносит грусть и одиночество из-за задержек и ограничений, влияющих на вашу личную жизнь и финансы. Это не лучшее время для общения, поэтому вам следует подготовиться к уединению, — предупредила ясновидящая.

Она добавила, что даже если на вас будут давить близкие люди, попытки решить проблемы в отношениях только ухудшат ситуацию.

— Постарайтесь разобраться, где вы несете ответственность за любые трудности в отношениях и займитесь саморазвитием. Это хорошее время для подготовительной работы. Постарайтесь расплатиться с долгами; если не можете, то хотя бы систематизируйте их, чтобы знать, в каком положении вы находитесь, — посоветовала Кажетта.

Если вы подвержены депрессии, то 28 августа, скорее всего, не будет для вас удачным днем. Если вы в целом жизнерадостны, то не стоит бороться с хандрой, потому что она не продлится долго. Это нормально — чувствовать себя не в своей тарелке некоторое время, успокоила шаманка.

— Этот астрологический аспект чрезвычайно затрудняет формирование любовных отношений. Вы можете понять, в каких сферах вы не вписываетесь в общество из-за социальных навыков ниже среднего. Станет очевидным, почему у вас развилось чувство неполноценности или снизилась уверенность в себе. Возможно, вы стали испытывать чувство вины, которое могло усиливаться из-за критики или остракизма со стороны родителей и других авторитетных фигур, таких как учителя, — добавила Кажетта.

Очень важно избавиться от чувства вины и жалости к себе, добавила Кажетта. Она посоветовала простить себя за все, что, по вашему мнению, вы сделали плохого.

— Научитесь любить и ценить себя. Говорите себе об этом устно, используйте аффирмации на ночь или перед зеркалом. Вы должны перепрограммировать свой мозг. В какой-то момент вы будете выражать более уверенную энергию и заметите, что ваши отношения начинают улучшаться. Вы заметите более тесную связь, больше заботы и участия. Вы обнаружите настоящую любовь и наслаждение, — подчеркнула ясновидящая.

При необходимости вы можете пойти еще дальше и убедить себя в том, что вы заслуживаете любви и денег благодаря своей упорной работе над личностным развитием. Вы можете удивиться тому, как быстро вы привлечете любовь и деньги, если действительно поверите, что заслуживаете их, заключила Кажетта.

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