Джо Байден: Жители Китая не уверены в своем будущем

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Жители Китайской Народной Республики (КНР) не уверены в собственном будущем, заявил в четверг, 25 августа, президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.

Кроме того, американский лидер подверг критике сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом «Сделать Америку снова великой», пишет РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

— Мы видим сейчас у них крайнюю философию. Речь не только о Трампе, а обо всей философии. Я бы сказал, это что-то вроде полуфашизма, — подчеркнул американский лидер в своем выступлении.

В начале августа американский лидер Джо Байден заявил, что никаких радикальных действий со стороны Пекина после посещения спикером американской палаты представителей Нэнси Пелоси Тайваня не ожидается.

Однако Байден отметил, что поведение КНР после визита Пелоси заставляет беспокоиться, но тревоги оно не вызывает. Само посещение спикером Тайваня президент комментировать отказался.