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FA: Папа Римский занял пророссийскую позицию в вопросе конфликта на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
FA: Папа Римский занял пророссийскую позицию в вопросе конфликта на Украине
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа римский Франциск поддерживает мнение российской стороны об ответственности Североатлантического альянса (НАТО) за начало специальной операции РФ на Украине. Об этом написали в материале для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

По словам специалистов по геополитике, позиция Москвы заключается в том, что Вашингтон и его партнеры проводят прокси-войну на Украине, религиозный лидер католиков согласен с подобной точкой зрения, пишет РИА Новости.

Авторы материала отметили, что западные политики и аналитики до сих пор продолжают споры о вине НАТО в эскалации конфликта на Украине. При этом Папа римский является сторонником убеждения, что в Донбассе идет прокси-война США и России, а конфликт был спровоцирован каким-то образом.

— Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любое из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России, — отметили эксперты.

В минувший четверг, 25 августа, стало известно, что давление в вопросе поддержки Киева, оказываемое на папу Римского Франциска со стороны президента Украины Владимира Зеленского, вызывает недовольство понтифика.

Украина Папа Римский Франциск Россия НАТО
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