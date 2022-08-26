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Нутрициолог рассказала, какие продукты могут быть полезны для кожи

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, какие продукты могут быть полезны для кожи
Фото: Pexels

Красивая и здоровая кожа требует правильного подхода к рациону питания с балансом необходимых витаминов и микроэлементов. Об этом в минувший четверг, 25 августа, заявила врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска.

Для кожи полезны витамин А, а также фитоэстрогены, цинк, омега-3, витамин С и витамины группы B. Первый содержится в орехах, вторые — в кунжуте, третий элемент — в морепродуктах, четвертый — в рыбе, а пятый — в цитрусах, пишет «Газета.Ru».

Специалист напомнила, что негативно на состоянии кожи может сказываться употребление сладкого и мучного, пакетированных соков и газировки. Избыток сахара усиливает акне и способствует гликации.

Еще одной угрозой свежей и здоровой коже являются трансжиры, содержащиеся в фастфуде, колбасах, полуфабрикатах и майонезе. Такие продукты, по мнению нутрициолога, также следует исключить из ежедневного рациона.

Многие пациенты в весенне-летний период загораются идеей удалить различные доброкачественные новообразования на коже — папилломы, невусы, кератомы, дерматофибромы и другие. Однако специалисты этого делать не рекомендуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

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