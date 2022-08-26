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Сухая и жаркая погода ожидает москвичей 26 августа

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Сухая и жаркая погода ожидает москвичей 26 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В пятницу, 26 августа, в Москве и области прогнозируется спокойный геомагнитный фон, при этом в регионе погода останется жаркой.

Днем температура воздуха в столице поднимется до 32 градусов, в Подмосковье — до 33 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным — 754 миллиметра ртутного столба, пишет портал «Метеоновости».

— Предстоящим днем погода в Московском регионе не претерпит никаких изменений: обширный антициклон продолжит испытывать людей на выносливость в условиях жары и практически полном отсутствии осадков. Если касаться осадков, то они возможны лишь в отдельных районах области, ближе к границам с Тверской, да и то, дождь лишь небольшой кратковременный, — пояснили специалисты.

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика о погоде в выходные и возможных осадках.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» врач Андрей Кондрахин рассказал, кому категорически нельзя принимать холодный душ в жару.

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