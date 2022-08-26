В Роскачестве рассказали о влиянии санкций на банки и потребителей банковских продуктов

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Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали, сможет ли введение санкций Запада ограничить проведение банковских операций или привести к замораживанию средств.

— Банковские вклады остаются одними из самых надежных инвестиций. И хотя в обычное время они не сулят сверхприбыли, именно сейчас, в условиях экономической неопределенности, процент на доход по вкладам существенно вырос. При этом рисков в случае с вкладами намного меньше, чем если бы вы выбрали покупку ценных бумаг или другие вложения, — сообщила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

Уточняется, что временные ограничения на снятие валюты действуют до 9 сентября. Снимать можно валюту, которая поступила на счет до 9 марта, а за период с 9 марта по 9 сентября можно снять до 10 тысяч долларов или эквивалент в евро в каждом банке, где открыт вклад или счет.

Остальные деньги с валютного счета можно снять в рублях по курсу на дату выплаты через кассу или терминал банка. В Роскачестве также объяснили, как санкции повлияли на платежи.

Например, ограничения не повлияли на оплату покупок рублями при помощи пластика в российском магазине. Специалисты добавили, что отключение от SWIFT отразится только на работе компаний финансово-кредитного сектора, а внутрироссийские операции от этого не пострадают.

В первые дни после введения ограничений люди сняли рекордное количество наличных. Были случаи, когда имеющиеся «на руках» у банка средства заканчивались, но это не значит, что они закончились совсем — просто все купюры были выданы в конкретном банкомате на конкретный момент времени.

Вскоре люди убедились, что наличные доступны, и массовый отток бумажных денег из банкоматов прекратился. Наоборот, когда появились выгодные предложения, многие стали открывать накопительные счета.

Агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность денег на счетах до 1,4 миллиона рублей. На депозите деньги под охраной и застрахованы, а процент позволит компенсировать инфляционные потери.

Санкции не обошли стороной и банковских работников. Согласно определению ЦБ, все банки, а не только попавшие под санкции, вправе не раскрывать до конца года информацию о членах органов управления и иных должностных лицах.

По словам заместителя руководителя ведомства Светланы Чурусовой, подсанкционные банки вправе не публиковать информацию о реорганизационных изменениях, финансовую отчетность, сведения об учредителях и участниках, полученных лицензиях, филиалах и представительствах, отмечается на сайте Роскачества.

В июне Минфин принял решение ограничить распространение бюджетной отчетности в связи с антироссийскими санкциями. В министерстве подчеркнули, что соответствующее решение поможет избежать введения очередного пакета ограничительных мер.