У мужчины похитили 33 миллиона рублей при обмене валюты на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-й Сетуньский проезд Карта всех событий

Мужчина лишился 33 миллионов рублей, когда попытался обменять их на валюту в обменном пункте в столичном районе Раменки. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, 44-летний мужчина планировал обменять крупную сумму денег в обменном пункте во 2-м Сетуньском проезде. Однако когда он передал кассиру 33 миллиона рублей, тот вместе с деньгами скрылся на автомобиле отечественного производства.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении.

До этого мужчина украл 200 тысяч рублей у посетителя кафе в центре столицы. Находясь в заведении на Пушкинской площади, злоумышленник увидел, что мужчина за соседним столиком отошел к барной стойке и оставил вещи без присмотра. Воспользовавшись моментом, мужчина спрятал сумку потерпевшего под куртку, вытащил из нее деньги и скрылся. Спустя некоторое время злоумышленника задержали на улице Большая Дмитровка. Им оказался 28-летний мужчина. На момент поимки он успел потратить похищенные деньги.