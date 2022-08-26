Международный фестиваль пенсионеров пройдет в Москве 27 августа

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Первый Московский международный фестиваль пенсионеров пройдет на ВДНХ 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Московского долголетия» в пятницу, 26 августа.

— Весь день на площадках фестиваля будут работать тематические зоны «Московского долголетия», на главной сцене будет проходить концерт, в нем выступят финалисты творческого фестиваля «Московского долголетия» по направлениям «танцы» и «вокал», пройдет показ мод учениц школы красоты и стиля «Королевская осанка». В летнем кинотеатре-лектории в 14:00 и 16:00 покажут художественный фильм «Серебряная астра», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 10:30 в рамках фестиваля пройдет шахматный турнир, а у павильона № 1 «Центральный» установят шатер «Московского долголетия», где горожане преклонного возраста смогут поучаствовать в викторине по здоровому образу жизни и получить памятные подарки.

Также на празднике активисты «Московского долголетия» устроят танцевальный ретрофлешмоб «Самый массовый танец твист».

До этого сообщалось, что москвичи смогут выбрать победителей танцевального конкурса, который состоялся 18 августа в рамках фестиваля «Московского долголетия». Голосование пройдет на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Там же можно посмотреть записи выступлений конкурсантов.