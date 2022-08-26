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Артисты из Донбасса заменят покинувших Россию Галкина, Урганта и Киркорова в шоу «Свои»

Анастасия Колоскова
Общество
Артисты из Донбасса заменят покинувших Россию Галкина, Урганта и Киркорова в шоу «Свои»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Артисты из ДНР и ЛНР примут участие в программе «Свои» на Первом канале, заменив таких звезд телеэфира, как Иван Ургант, Максим Галкин и Филипп Киркоров, отношение к которым у многих зрителей изменилось после начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что новыми участниками телешоу станут певица Наталья Качура, поэтесса Анна Долгарева, музыкант и военкор Аким Апачев, а также Влад Забелин. Также в качестве гостя дебютного выпуска нового сезона передачи выступит Олег Газманов, который исполнит композицию «Артефакты».

— Тем, кто сейчас сражается на фронтах, важно знать, что за их спинами — свои, которые их не бросают. Которые их любят, ждут, слагают песни и пишут о них стихи, — приводит издание слова нового ведущего проекта Влада Маленко.

На носу сентябрь — начало рабочего сезона для шоу-бизнеса. Пора планировать концертные туры и корпоративы. Но у тех, кто разбежался по заграницам, вряд ли получится зарабатывать как раньше. «Вечерняя Москва» рассказала, каких гонораров лишились уехавшие из России артисты.

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