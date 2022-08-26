Россиянке выцарапали надпись «убийцы» на машине во время поездки по Европе

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Российская туристка Алена Славко во время автомобильного турне по Европе получила нацарапанную на капоте оскорбительную надпись «убийцы».

По словам Славко, инцидент произошел на Лофотенских островах в Норвегии. Женщина вместе со своей семьей подъехала к одной из гор и оставила машину на необорудованной парковке, где стояли авто с европейскими номерами.

— Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте — надпись, — рассказала Славко «Ленте.ру».

Пострадавшая уточнила, что на машине была нацарапана надпись «murderers» — «убийцы». Женщина добавила, что перед путешествием ее предупреждали о том, что на российские машины могут вывалить мусор, наклеить флаги другой страны или нанести какие-то надписи, однако сама Славко в Европе не сталкивалась с недоброжелательным отношением.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается там на уровне правительства.