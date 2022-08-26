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Глава Энергодара заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Георгий Соланович

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Глава Энергодара заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Фото: shutterstock

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, никаких сбоев нет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара Александр Волга в пятницу, 26 августа.

По его словам, полного отключения атомной электростанции, как ранее заявляла украинская сторона, не было. На АЭС была внештатная ситуация, однако ее предотвратила автоматика.

На данный момент энергия со станции подается Украине в штатном режиме, передает РИА Новости.

До этого компания-оператор украинских станций «Энергоатом» сообщила о том, что все блоки ЗАЭС были отключены от энергосети.

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция на территории Европы. В последние несколько недель украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, а также окрестные села и город Энергодар.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибудет на Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней. Он отметил, что новый инцидент на или неподалеку от ЗАЭС происходит почти каждый день, поэтому представители МАГАТЭ не могут больше ждать.

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