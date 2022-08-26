Автоэксперт перечислил недостатки китайских машин

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Автоэксперт Петр Баканов рассказал, какие минусы имеются у автомобилей, произведенных в КНР, и стоит ли выбирать себе такую машину для езды в России.

Он отметил, что у китайских машин есть ряд недостатков.

— Минусы китайских авто заключаются в проблемах с доводкой интерфейса и мультимедийных систем. Сейчас повсеместно идет тренд на избавление от физических кнопок в салоне. Но у китайцев не получилось создать идеальную мультимедийную систему. То же самое касается экрана комбинации приборов — на нем очень много разных символов, из-за чего читать информацию тяжело, — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

Кроме того, сиденья в авто из КНР гораздо меньше, чем в европейских машинах, и имеют неудобные регулировки.

Наиболее ощутимым недостатком китайских машин в России является не очень высокая ликвидность на вторичном рынке, объяснил автоэксперт. По словам Баканова, не следует ожидать, что автомобиль быстро купят за те деньги, которые вы хотите за него выручить.

Правила технического осмотра автомобиля будут изменены с 1 сентября. Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли приобретать машину с уже пройденным техосмотром.