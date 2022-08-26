В США предупредили Киев об «ужасном» поражении в случае контрнаступления

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Украинская армия потерпит сокрушительное поражение, если совершит попытку контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Такое мнение выразил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в публикации издания 19FortyFive.

— Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям, — отметил обозреватель.

По его мнению, есть большая вероятность, что наступление приведет к печальным последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест в обороне и потере новых территорий в результате контрудара со стороны России.

Автор статьи уточнил, что ощутимое поражение Украины может отбить у ее западных партнеров желание поставлять в страну оружие, передает РИА Новости.

В свою очередь директор американского Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что состояние личного состава Вооруженных сил Украины является важнейшей проблемой украинского командования.

До этого солдат ВСУ заявил, что украинские военнослужащие массово бегут с линии фронта после артиллерийских обстрелов — благодаря этому российская армия вклинивается в позиции противника.